Strafzölle: So bewerten Analysten den Handelsstreit zwischen USA und China

FrankfurtErst kündigt der amerikanische Präsident Strafzölle im Wert von 50 Milliarden Dollar auf chinesische Waren an, kurz darauf kontert China mit Strafzöllen in ähnlichem Volumen – und die Aktienmärkte sacken ab. Rund 12 Prozent hat der Deutsche Aktienindex mit seinen exportabhängigen Unternehmen seit dem Top im Januar verloren, und auch am Mittwoch gab er wieder über ein Prozent nach.