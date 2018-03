Strategiewechsel: Neuer Konzernchef will Deutsche Börse auf Wachstum trimmen

FrankfurtDer seit Anfang des Jahres amtierende neue Chef der Deutschen Börse will im Frühjahr eine überarbeitete Strategie des Unternehmens vorstellen. „Wir überprüfen gerade die Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz aus strategischer Sicht“, sagt Theodor Weimer in Frankfurt. Er wolle „im Mai eine überarbeitete Roadmap und Mittelfristplanung“ präsentieren, kündigte der frühere Investmentbanker und Ex-Chef der Münchener HypoVereinsbank an. Dazu gehören ungeachtet der im vergangenen Jahr geplatzten Fusion mit der Londoner Börse LSE auch Übernahmen – wenn auch in kleinerem Maßstab.