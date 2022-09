Streaming-Anbieter Cliq Digital Wächst hier das nächste Netflix heran – oder bloß ein Scheinriese?

Insgesamt soll Click Digital 1,7 Millionen Nutzer haben. Aber wo diese Nutzer eigentlich Geschäft bringen, ist in den Geschäftsberichten nicht aufgeschlüsselt. Lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 noch bei 63 Millionen Euro, stieg er jedenfalls bis Ende des ersten Halbjahres 2022 auf 117 Millionen. Dieses Wachstum, so das Unternehmen, sei vor allem auf den „Anstieg der Marketingkampagnen für Multi-Content-Portale“ zurückzuführen, die mehr Mitgliedschaften gebracht hätten. Wo diese Mitgliedschaften abgeschlossen wurden und für was die Mitglieder genau zahlen, gibt Cliq Digital nicht bekannt.