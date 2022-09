Streaming-Anbieter Cliq Digital Wächst hier das nächste Netflix heran – oder bloß ein Scheinriese?

Cliq Digital besitzt und betreibt nach eigenen Angaben zahlreiche Websites für eine breite Palette von Unterhaltungsangeboten. Die digitalen Unterhaltungsdienste vertreibe man vor allem mit Hilfe von sogenannten Performance Marketings. Dabei werden Werbebanner auf Drittseiten platziert, um so das eigene Angebot an die gewünschte Zielgruppe zu bringen. Um der Konkurrenz nicht zu verraten, welche Internetseiten dafür besonders geeignet sind, will Cliq Digital keine Angaben dazu machen, wo die Werbebanner zu finden sind.