Streit um passives Investment: Die Fondsbranche attackiert Blackrock und Vanguard

2016 hatten die Passiven 18 Prozent Anteil am Volumen von 69 Billionen Dollar und sechs Prozent an 250 Milliarden Gebühren. Dabei ist zu beachten: Ein großer Teil des passiven Vermögens liegt zwar in börsengehandelten Fonds (ETFs), die zunächst für Privatkunden entwickelt wurden, aber auch von Profis gerne genutzt werden. Aber es gibt auch passiv verwaltete Depots, etwa für Großkunden wie Versicherungen, und auf der Gegenseite in kleinerem Umfang auch aktiv gemanagte ETFs.