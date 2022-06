Strengere Regeln für ESG-Label Schluss mit Greenwashing? Die SEC macht ernst

In New York City läuft seit etwas mehr als einem Jahr ein ähnliches Verfahren. Die Stadt verklagte Exxon, Shell, BP und die Lobbyorganisation American Petroleum Institute (API) unter anderem, weil sie „systematisch und bewusst Konsumenten in New York City über die Rolle ihrer Produkte beim Entstehen des Klimawandels in die Irre geführt haben“. Indem die Konzerne Produkte wie Erdgas als klimafreundlicher angepriesen hätten ohne auf ihren Beitrag zum Klimawandel hinzuweisen, hätten sie sich ähnlich verhalten wie die Tabakindustrie, die zeitweise Zigaretten mit dem Label „light“ versehen habe.