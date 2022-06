S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: Zinsaussichten nach starken US-Jobdaten belasten die Wall Street

Tesla: Die Aktien des E-Autobauers fielen mehr als fünf Prozent. Musk will die Belegschaft bei dem Elektroautobauer um rund zehn Prozent reduzieren, er habe ein „super schlechtes Gefühl“, was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Tesla versuche, in diesem Jahr einer langsameren Auslieferung voraus zu sein und die Margen vor einer wirtschaftlichen Abschwächung zu wahren, sagte Dan Ives, Aktienexperte bei Wedbush Securities.