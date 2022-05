S&P wirft Tesla aus Nachhaltigkeitsindex „Elon soll sich nicht so aufregen“

Elon Musk ist für seine oft grenzwertigen Beiträge auf Twitter berüchtigt. Was der Chef des Elektroautobauers Tesla am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst von sich gab, hat aber eine neue Qualität. Er werde – anders als in der Vergangenheit – bei Wahlen künftig für die republikanische Partei stimmen, kündigte Musk an. Die Demokraten hätten sich zur „Partei der Spaltung und des Hasses“ entwickelt.