Supermarktkette: Casino weiter auf Talfahrt – S&P senkt Rating

ParisDie Anleger in Paris haben auch am Montag die Aktien der Supermarktkette Casino aus ihren Depots geworfen. Die Titel brachen um drei Prozent auf 26,37 Euro ein, nachdem sie am Freitag um über zehn Prozent abgestürzt waren. Der aktivistische Investor Muddy Waters hatte via Twitter Spekulationen über die Schuldensituation des Konzerns ausgelöst.