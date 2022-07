Tarife für Privathaushalte Zeitenwende beim Erdgas: Stadtwerke sind oft deutlich günstiger

Allerdings haben die Vergleichsportale auch wirtschaftliche Eigeninteressen. Denn sie verdienen daran, dass möglichst viele Strom- und Gaskunden in neue Tarife außerhalb der Grundversorgung wechseln. In der jetzigen Marktlage sieht Brainpool-Chef Federico die Vergleichsportale Verivox, Check24 & Co. unter Druck: „Das Geschäftsmodell Tarifwechsel ist tot."