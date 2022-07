Tarife für Privathaushalte Zeitenwende beim Erdgas: Stadtwerke sind oft deutlich günstiger

Noch bemerkenswerter ist, dass inzwischen viele Stadtwerke auch mit ihren Konditionen in der Grundversorgung teilweise günstiger sind als die Tarife der Energiekonzerne. Stadtwerke sind in ihrer Kommune oder ihrem Landkreis in der Regel Grundversorger. Wer als Gaskunde umzieht und keinen spezifischen Tarif bei einem Energieunternehmen abschließt, landet in der Grundversorgung. Wenn der bisherige Versorger nicht mehr liefern kann und kündigt, erhalten die Privathaushalte für drei Monate zunächst eine Ersatzversorgung. Danach wird bei ihnen auch nach der Grundversorgung abgerechnet, wenn sie nicht in anderen Tarif umsatteln oder den Versorger wechseln.