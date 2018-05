Tech-Aktien Weshalb die Überflieger abstürzen

Ebensolche erlebte in den vergangenen Tagen auch die börsennotierte Telekom-Tochter T-Mobile US. Das im Technologieindex Nasdaq 100 gelistete Unternehmen hatte da bekannt gegeben, den US-Konkurrenten Sprint übernehmen zu wollen. An der Börse kamen die Übernahmepläne nicht gut an. Sprint, die Nummer vier auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt, schrieb in den vergangenen Jahren Milliardenverluste. Die zuletzt von einem Erfolg zum nächsten eilende T-Mobile gewänne durch eine Übernahme zwar Marktanteile, müsste sich aber auch um die Sanierung von Sprint kümmern. Dass Aktionäre angesichts dessen und der Tatsache, dass T-Mobile sich mit dem Kauf enorme Schulden aufladen würde, vorsichtiger werden, erscheint daher nachvollziehbar.