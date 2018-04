Tech-Aktien: Tesla und Amazon geraten an der Wall Street unter Druck

BangaloreDie Aktien des Elektroautoherstellers Tesla sind am Montag an der New Yorker Börse um fast acht Prozent eingebrochen. Wall-Street-Analysten rechneten damit, dass der Konzern des Milliardärs Elon Musk diese Woche Produktionszahlen für die Limousine Model 3 bekanntgeben wird, die hinter den selbst gesteckten Zielen des Unternehmens erneut zurückbleiben.