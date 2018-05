Tech-Aktien: Weshalb die Überflieger abstürzen

Match selbst ist ebenfalls ein großer Konzern und erzielte im vergangenen Jahr über eine Milliarde Euro Umsatz. An der Börse kommt das Unternehmen nach dem Kurssturz noch auf einen Wert von acht Milliarden Euro. In Deutschland wäre es damit ein größerer MDax-Wert. Verglichen mit den gut 350 Milliarden Euro Börsenwert von Facebook aber ist Match ein Zwerg. Macht Facebook ernst, kann es für Match eng werden. Dieses Szenario wird an der Börse aktuell gespielt.