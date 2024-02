Technologiefonds Fintechs: Wo bleibt die Euphorie?

Wer an Technologieaktien denkt, denkt wohl nicht sofort an Fintechs. Das fängt schon bei der Abkürzung an. Wie erklären Sie, was ein Fintech ist?

Früher gab es Banken und Versicherungen, die unter dem Begriff Finanzbranche zusammengefasst wurden und auch noch Filialen als Anlaufstelle für Kunden hatten. Seit gut zehn Jahren wird das der Entwicklung der Branche allerdings nicht mehr gerecht. Viele der gegründeten Unternehmen passen nicht in die üblichen Raster. Es gibt jetzt Neobanken, die alle Bankdienstleistungen digital per App statt in Filialen anbieten. Hinzu kommen Neobroker, die auch die Geldanlage digitalisieren. Die neuen Geschäftsmodelle und deren Marken sind gemeinhin noch nicht so bekannt wie die Namen traditioneller Finanzdienstleister, allerdings erfahren sie gerade bei der jüngeren Generation große Beliebtheit. Fintechs entstanden während der Nullzinsphase, damals gab es eine hohe Nachfrage nach kostengünstigen Bankdienstleistungen und Konsumentenkrediten. Die Firmen sind sehr schnell gewachsen, weil die Kredite günstig waren und es zunächst auch keine Ausfallraten gab. Das Blatt hat sich nun leicht gewendet. Weil die Zinsen jetzt schon länger hoch sind, haben zahlreiche Fintechs zu kämpfen. Es finden sich auch nicht allzu leicht Investoren, die weiterhin Geld zuschießen. Ein Börsengang war in den vergangenen zwei Jahren für die Fintechs auch schwierig.