Tesla-Quartalszahlen: Diese Zitate zeigen, wie bockig Elon Musk im Analystengespräch war

Andere Anleger sahen das nicht so. Bereits kurz nach dem Call rutschte die Aktie des E-Autobauers am Mittwoch nachbörslich gut fünf Prozent ab. Zur Handelseröffnung am Donnerstag gaben die Tesla-Aktien um mehr als sieben Prozent nach. Dabei sind die Quartalszahlen des Autoherstellers teilweise ordentlich: Tesla konnte seinen Umsatz im ersten Quartal um 712 Millionen auf 3,41 Milliarden Dollar steigern – mehr als von Analysten erhofft. Auch konnte das Unternehmen seinen Verlust von 3,54 auf 3,35 Dollar pro Anteilsschein reduzieren.