Tesla Wetten gegen Elon Musk: Hedgefondsmanager Michael Burry löst Shortwetten auf

Burry spart auch heute nicht mit deutlichen Worten und attackierte Elon Musk, Chef des E-Autobauers Tesla. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er mit Blick auf die von Musk angekündigten Milliarden-Verkäufe von Tesla-Aktien: „Er braucht kein Bargeld. Er will nur Tesla verkaufen.“ In einem anderen Tweet stellte er die Verkäufe in Zusammenhang mit privaten Schulden von Musk. Gerne wies Burry auch darauf hin, dass Musk selbst 2020 den Kurs der Tesla-Aktie bei 760 Dollar als „zu hoch“ bezeichnet hatte. Aktuell notiert sie bei rund 1000 Dollar. Musk hingegen bezeichnete Burry als eine „kaputte Uhr“, die eben auch zwei Mal am Tag die richtige Uhrzeit anzeigt, sonst aber nicht.



Ist da was dran? Aktuell jedenfalls scheint Burry zurückzurudern. Sein Twitter-Konto hat er gelöscht. Und seine Investmentgesellschaft Scion Asset Management, die Burry gegründet hat und weiter führt, hat ihre Shortwetten aufgelöst, wie neue Bekanntmachungen zeigen. Jedes Quartal muss Scion, wie andere Hedgefonds mit hohem Millionenvermögen in US-Wertpapieren, einige Positionen offenlegen. Als erstes hatte der US-Finanzinformationsdienst Bloomberg über den neuen Stand berichtet.