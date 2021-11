Ob das angemessen ist? Zuletzt hatte Northern Data nach vorläufigen Zahlen für 2020 Umsatzerlöse über 16,4 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (Ebitda) von minus 12,3 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen will nun seine Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2020 der Hauptversammlung vorlegen, die spätestens am 23. Dezember 2021 stattfinden soll. Die jüngste Prognose für 2021, die von Umsätzen in der Bandbreite von 180 bis 220 Millionen und einem Ebitda in Höhe von 100 bis 125 Millionen Euro ausgehen, bestätigte das Unternehmen heute noch einmal. Ob diese Ziele nach dem desaströsen Jahr 2020 erreicht werden, bleibt ebenso offen wie der Ausgang der BaFin-Anzeige.