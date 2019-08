Tokioter Börse: Aktien von Hotelbetreiber Unizo nach Bericht über Offerte gefragt

Tokio Die Aktien des japanischen Hotelbetreibers Unizo sind am Freitag an der Tokioter Börse kräftig gestiegen. Die Anteilsscheine kletterten bis zur Mittagszeit um 13,6 Prozent auf 4090 Yen. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach die US-Investmentgesellschaft Fortress, die zum japanischen Technologieinvestor SoftBank gehört, eine Offerte für Unizo vorlegen will. Das Gebot sei höher als die 3100 Yen je Aktie, die die Reiseagentur H.I.S für Unizo auf den Tisch gelegt habe, berichtet die Zeitung „Nikkei“. Die Agentur, die bereits 4,79 Prozent an Unizo hält, will ihren Anteil bis auf 45 Prozent aufstocken. Unizo ist an der Börse umgerechnet rund eine Milliarde Euro schwer.