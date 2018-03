Tool der Woche: Wie lange man Kontoauszüge aufbewahren muss

DüsseldorfAusgedruckt, kurz angeschaut und schließlich auf den Berg der Vorgänger geheftet. So sieht oft das nicht gerade spannende Leben eines Kontoauszugs aus. In vielen Haushalten stehen noch die gesammelten Kontoauszüge der vergangenen fünf oder gar zehn Jahre im Schrank. Zwar gibt es für Privatpersonen offiziell keine allgemeine Aufbewahrungspflicht – in manchen Fällen sollten Kontoauszüge als Zahlungsbelege aber aufbewahrt werden.