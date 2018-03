Topix, Nikkei und Co.: Angst vor Handelskrieg drückt Märkte in Fernost

An der Tokioter Börse gewannen Yahoo Japan gegen den Trend 1.6 Prozent. Die Wirtschaftszeitung „Nikkei“ berichtete, Yahoo Japan wolle in das Geschäft mit Kryptowährungen einsteigen und kaufe dazu einen Anteil von 40 Prozent an der Kryptobörse bitARG. Nach einer Gewinnwarnung brachen die Aktien des Büroausstatters Ricoh um mehr als sechs Prozent ein. Toshiba verloren 0,6 Prozent. Der Konzern teilte mit, er habe noch nicht von allen Behörden die Genehmigung für den Verkauf seiner Chipsparte an ein Konsortium um den Finanzinvestor Bain Capital erhalten. Der Deal, der dem kriselnden Konzern Milliarden bringt, sollte eigentlich bis Ende März abgeschlossen sein.