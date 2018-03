Topix, Nikkei und Co.: Anleger in Asien schütteln Zinssorgen ab

Gesprächsthema in den Handelssälen blieb die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Investoren werteten Aussagen in den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung als Zeichen, dass die Währungshüter die Leitzinsen in den USA in diesem Jahr vier Mal anheben könnten. Bei steigenden Zinsen verkaufen Anleger in der Regel Aktien, weil sie sich von zinsgebundenen Anlagetiteln mehr Rendite erhoffen.