Topix, Nikkei & Co: Anleger in Fernost sorgen sich weiter um Handelsstreit

China will seinen Markt nach den Worten von Handelsminister Zhong Shan stärker öffnen. Sein Land werde sich jeder Form von Protektionismus entgegenstellen, schrieb Zhong in einem am Montag veröffentlichten Beitrag für die staatliche Tageszeitung „People's Daily“. Die wirtschaftliche Globalisierung sei unumkehrbar.