Topix, Nikkei und Co.: Asia-Börsen trotzen Trumps neuester Zolldrohung

TokioTrotz der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump, notierten die Börsen in Asien am Freitagmittag im Plus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,2 Prozent zu. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag 0,1 Prozent fester bei 21.672 Punkten, nachdem er zuvor zeitweise im Minus gelegen hatte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 1727 Zähler.