Topix, Nikkei und Co.: Asiatische Börsen stabilisieren sich

SydneyNach dem Kursrutsch der vergangenen Woche haben die Aktienmärkte in Asien am Montag überwiegend Gewinne verzeichnet. Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans notierte gegen Mittag 0,8 Prozent im Plus. Er hatte vergangene Woche 7,3 Prozent eingebüßt.