Topix, Nikkei & Co: Asiens Börsen vor Zinsentscheid in Japan unter Druck

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,3 Prozent. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag 0,3 Prozent tiefer bei 22.477 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,9 Prozent nach auf 1752 Zähler. In den USA hatten Kursverluste bei Hochtechnologiewerten die Börsen belastet. Händler machten dafür Zweifel verantwortlich, ob der hochbewertete High-Tech-Sektor seinen rasanten Wachstumskurs fortsetzen kann.