Topix, Nikkei und Co. Chipwerte ziehen Tokioter Börse ins Plus

TokioDeutliche Kursgewinne der Chipwerte haben die Tokioter Börse am Mittwoch ins Plus gezogen. Die japanischen Aktien aus dem Sektor folgten dabei den Vorgaben ihrer US-Kollegen, zogen aber auch nach ihren eigenen positiv aufgenommenen Quartalsbilanzen an. Advantest etwa legte im Verlauf 12,6 Prozent zu nach einer Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 45 Prozent.