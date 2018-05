Topix, Nikkei & Co: Durchbruch in Handelsstreit gibt Tokioter Börse Aufschwung

TokioNach einem ersten Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China ist die Börse in Tokio mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte am Montagvormittag 0,4 Prozent auf 23.023 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,2 Prozent auf 1818 Zähler.