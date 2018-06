Topix, Nikkei & Co: Eskalation im Handelsstreit beeindruckt Anleger in Asien kaum

TokioDie Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und Europa hat Anleger in Asien am Freitag kaum beeindruckt. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus der EU zu verhängen, sei erwartet worden, sagte Hikaru Sato von Daiwa Securities. "Also reagieren die Märkte in Japan nicht." Stattdessen griffen Investoren bei Exportaktien zu, nachdem der Yen etwas an Wert verlor.