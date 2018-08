Topix, Nikkei & Co: Fernost-Börsen finden wegen Handelsstreit keine Richtung

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,2 Prozent zu. Insbesondere in China zeigten sich Anleger unsicher. Die Börse in Shanghai stieg zunächst um 0,6 Prozent, lag zuletzt aber 0,15 Prozent im Minus. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent im Plus bei 22.563 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,1 Prozent auf 1735 Zähler.