Topix, Nikkei & Co: Handelskonflikt drückt die Stimmung an der Tokioter Börse

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 22.177 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,5 Prozent auf 1722 Zähler. Die Börse in Shanghai lag indes 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,2 Prozent nach. Ein Euro wurde mit 1,1567 Dollar und damit etwas höher als zuletzt bewertet.