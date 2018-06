Topix, Nikkei & Co: Handelskonflikt sorgt auch an Asiens Börsen für Nervosität

TokioDer Handelskonflikt zwischen den USA und anderen großen Volkswirtschaften hat auch am Dienstag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Viele Investoren brachten ihr Geld in als sicher geltende Anlagen in Sicherheit. Besonders stark abwärts ging es an den chinesischen Aktienmärkten.