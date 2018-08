Topix, Nikkei & Co.: Handelsstreit setzt Fernost-Börsen unter Druck

TokioDie neue Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag belastet. Die US-Regierung hat einen Strafzoll von 25 Prozent auf chinesische Einfuhrgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht - das ist mehr als doppelt so viel wie bislang angekündigt.