Topix, Nikkei und Co. Hoffnungsschimmer im Handelsstreit beflügeln Tokioter Börse

Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte zu. Am Devisenmarkt in Fernost behauptete der Euro mit 1,1777 Dollar seine Vortagsgewinne. An der Wall Street in New York hatte der US-Standardwerteindex Dow Jones am Donnerstag knapp ein Prozent höher auf einem Rekord von 26.656 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,8 Prozent auf 2930 Zähler vor und damit ebenfalls auf einen neuen Höchststand.