 Topix, Nikkei und Co.: Konjunktursignale aus China schieben Asiens Aktienmärkte an

SchanghaiDie Tokioter Börse hat am Dienstag zugelegt. Ermutigt habe die Anleger, dass die Regierung in China weitere Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur in Aussicht gestellt habe, sagten Händler. Zudem habe ein schwächerer Yen Exportwerten Auftrieb verliehen. Nach dem Feiertag in Japan am Montag sei damit ein guter Start in die Woche gelungen.