Topix, Nikkei und Co.: Märkte in Fernost auf Erholungskurs

TokioAn den Aktienmärkten Asiens wurden die neuen Handelsattacken von US-Präsident Donald Trump gegen China gelassen aufgenommen. Nach der guten Vorlage in New York stiegen die Aktienindices in Japan und Südkorea weiter. Nur in China konnten die Anleger nicht reagieren, da die Börse wegen Feiertagen geschlossen ist.