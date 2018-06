Topix, Nikkei & Co: Nikkei kommt kaum vom Fleck

TokioInvestoren an der japanischen Börse haben sich am Freitag zurückgehalten. Experten zufolge wartet der Markt auf wichtige Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Fed wird vermutlich eine weitere Zinsanhebung bekanntgeben, während die EZB-Mitglieder über eine Einschränkung der ultralockeren Geldpolitik diskutieren. Insgesamt sei der Markt aber optimistisch, sagte Takuya Takahashi von Daiwa Securities.