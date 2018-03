Topix, Nikkei und Co.: Nikkei unter Druck – Dollar gibt nach

Tokio/SydneyVor der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationsdaten hat am Mittwoch Nervosität den Handel an Asiens Börsen geprägt. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent tiefer mit 21.109 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte dagegen 0,4 Prozent zu.