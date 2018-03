Topix, Nikkei und Co.: Schwache US-Technologie-Aktien belasten Tokioter Börse

TokioDie Tokioter Börse hat sich am Dienstag von der Schwäche der US-Technologiewerte anstecken lassen. Nach den deutlichen Verlusten an der Wall Street im Zuge der jüngsten Datenaffäre von Facebook ließen auch japanische Titel der Branche Federn und zogen den Gesamtmarkt ins Minus. Allgemein wurde vor einem Feiertag am Mittwoch ein dünner Handel erwartet.