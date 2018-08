Topix, Nikkei & Co.: Schwacher Yen beflügelt Aktienmärkte in Japan

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,5 Prozent fester bei 22.674 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,6 Prozent auf 1763 Zähler. Auch die jüngsten Kursgewinne in den USA heben die Stimmung, wie Yutaka Miura von Mizuho Securities sagte. Die US-Börsen waren am Dienstag fester aus dem Handel gegangen.