Topix, Nikkei und Co. Tokioter Börse begibt sich auf Erholungskurs

06. März 2018 , aktualisiert 06. März 2018, 04:38 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Sorgen über einen möglichen Handelskrieg lassen auch in Fernost etwas nach. In Japan haben am Dienstag die Kurse ins Plus gedreht.