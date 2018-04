Topix, Nikkei & Co: Tokioter Börse legt zu - Finanztitel auf Gewinnerseite

TokioDer japanische Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Auf der Gewinnerseite standen Finanztitel, die von höheren Renditen am US-Anleihenmarkt profitierten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte um 0,67 Prozent auf 22.235 Punkten und bewegte sich damit in die Nähe eines Sieben-Wochen-Hochs. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,77 Prozent zu auf 1764 Zähler.