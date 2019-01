Topix, Nikkei und Co. Tokioter Börse setzt Aufwärtstrend fort

08. Januar 2019 , aktualisiert 08. Januar 2019, 05:16 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit treibt den Nikkei an. China und die USA verhandeln derzeit in Peking, die Anleger bringt das in Kauflaune.