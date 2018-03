Topix, Nikkei und Co. Tokioter Börse startet den Tag mit Gewinnen

13. Februar 2018 , aktualisiert 13. Februar 2018, 04:50 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Gewinne an der Wall Street wirken sich positiv auf den Handel in Fernost aus. Die wichtigsten Indizes in Japan tendieren im Plus.