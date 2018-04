Topix, Nikkei & Co: Trump-Drohungen im Syrien-Konflikt belasten Börse in Tokio

„Aber sollte es zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland geben, wäre das die Art von Schlagzeile, die die Aktienmärkte zum Absturz bringen würde.“ Schon an der Wall Street hatte Trump mit seinen an Russland gerichteten Drohungen für Kursrückgänge gesorgt. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,2 Prozent auf 21.655 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index büßte 0,3 Prozent auf 1719 Zähler ein.