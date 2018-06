Topix, Nikkei & Co: US-Arbeitsmarkt sorgt für Aufwind bei Asien-Börsen

TokioGut aufgenommene US-Arbeitsmarktzahlen haben an den Asienbörsen die wachsenden Sorgen über den drohenden Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt überlagert und am Montag für freundliche Kurstendenzen gesorgt. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 1,3 Prozent auf 22.456 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,4 Prozent auf 1774 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um knapp ein Prozent auf 570 Punkte nach oben.