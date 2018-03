Topix, Nikkei und Co. US-Job-Daten treiben den Nikkei aufwärts

12. März 2018 , aktualisiert 12. März 2018, 05:28 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der US-Arbeitsmarkt brummt - das macht sich auch an den Börsen bemerkbar. In Asien ziehen die Kurse zum Wochenstart ins Plus.