Topix, Nikkei & Co: Vor Trump-Kim-Gipfel Zurückhaltung an Tokioter Börse

TokioDer japanische Aktienmarkt hat am Montag Gewinne verzeichnet. Im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überwog Händlern zufolge aber die Vorsicht. Auch die in dieser Woche anstehenden Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank lasse die Anleger Zurückhaltung üben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,3 Prozent im Plus bei 22.762 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,24 Prozent auf 1785 Zähler. I