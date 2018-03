Topix, Nikkei und Co.: Wall Street treibt Asiens Börsen an

TokioKursgewinne an der Wall Street haben am Donnerstag für Auftrieb an Japans Börsen gesorgt. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,6 Prozent auf 21.501 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 1,2 Prozent zu.