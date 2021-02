Trade Republic „Hier haben wir keinen guten Job gemacht“

Ob Trade Republic mit diesem Brief das Vertrauen der Nutzer zurückgewinnt, ist fraglich. Die jüngsten Bewertungen im App-Store verheißen nichts gutes. Von „Fake Broker“, „Betrug“ und „Einschränkung der Marktfreiheit“ ist dort zu lesen.



Aber am Ende muss sich auch jeder Nutzer an die eigene Nase fassen. Nicht umsonst heißt es „there is no free lunch“, oder „wer billig kauft, kauft zweimal“. Das gilt auch im Broker-Geschäft. Wer kaum etwas für seine Orders bezahlt, und sich für einen jungen Smartphone-Broker entscheidet, der muss auch damit rechnen, dass die Systeme an besonders handelsstarken Tagen überlastet sind.